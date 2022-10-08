Gara'da ve Asos'ta PKK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere PKK/KCK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 10:32
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında Gara ve Asos bölgelerinde 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda Gara bölgesinde 3, Asos bölgesinde 3 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız