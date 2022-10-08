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'Vizyon ve irade sahibi bir iktidar ve onun kararlı liderimiz var'

"Türkiye'de yaşanan gelişmelerin bundan 20 yıl önce değil de bugün olmasının tek sebebi var, vizyon ve irade sahibi bir iktidar ve onun kararlı lideri"- "Bir zamanlar Amerika'nın kullanılmış gemilerini almaya çalışan Türkiye daha geçtiğimiz hafta bir milli korvet gemisini Ukrayna'ya sattı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 12:32
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'Vizyon ve irade sahibi bir iktidar ve onun kararlı liderimiz var'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili "Türkiye'de yaşanan gelişmelerin bundan 20 yıl önce değil de bugün olmasının tek sebebi var, vizyon ve irade sahibi bir iktidar ve onun kararlı lideri." dedi.

Bakan Varank, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millete hizmet aşkıyla her daim sahada olduğunu söyledi.

Hizmetkar siyaset anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Varank, Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşları olarak her gün ilden ile koştuklarını, açılışlar yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların beklentilerini karşılamak için dur demeden, durak bilmeden tüm kadrolarla ev ev, kapı kapı dolaştıklarını anlatan Varank, "Biz vatandaşlarımıza ulaşamadığımızda maalesef başkaları ulaşıyor. İftiranın her türlüsünü atarak, yalan söyleyerek, dezenformasyon yaparak vatandaşlarımızın aklını çelmeye çalışıyorlar. Bu noktada biz, şimdiye kadar yaptığımız faaliyetlerde olduğu gibi 2023 Şehir Buluşmaları'nı da ziyadesiyle önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünya manşetlerinde bizim ürünlerimizin olmasıyla gurur duyuyoruz"

Dünyanın son dönemde büyük bir türbülanstan geçtiğini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası başlayan ekonomik yavaşlama, Rusya-Ukrayna Savaşı, arkasından gelen enerji kriziyle aslında dünya ekonomisinin serencamı büyük bir sıkıntıya girmiş durumda. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın neredeyse tamamı enflasyonla karşı karşıya ve büyük sıkıntılar yaşıyor. Türkiye olarak biz de bu konjonktürden etkileniyoruz. Enflasyon noktasında biz de sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu zaten biz iktidar olarak hiçbir zaman inkar etmedik ancak bizim burada bazı hususları çok iyi şekilde ifade etmemiz lazım. Bu ülke sıcak para politikalarından maalesef çok çekti. İş insanlarımız, üreticilerimiz bilhassa sanayicilerimiz yatırım yapmak yerine, ithalat yoluyla yollarına devam etmek mecburiyetinde kaldılar. Hani bir söz var ya, 'Bir siyasetçi gelecek seçimi ama bir devlet adamı gelecek kuşakları düşünür.' diye, işte bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek kuşakları düşünerek bir karar verdi. Türkiye ekonomi modelini benimsedi ve 'Biz bundan sonraki yol haritamızı Türkiye ekonomi modeli üzerine inşa edeceğiz.' dedi. Nedir bu Türkiye ekonomi modeli? Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla geliştirip büyütmek demek."

İthal etmek yerine Türkiye'nin kendi ürünlerini üretmesi gerektiğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"2004 yılında bir Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. O gün Başbakan olan Cumhurbaşkanımız, yurt dışından yapılacak bütün teminlerin iptal edilmesi talimatını verdi. 'Eğer biz bir ürüne ihtiyaç duyuyorsak bunu ne olursa olsun, hangi bedeli ödeyeceksek ödeyelim biz kendi ülkemizde yapalım. Yurt dışından ithal etmeyelim.' dedi. O gün savunma sanayi anlamında belki sıkıntılı süreçler ortaya çıktı. Bizim firmalarımız birtakım sıkıntılar yaşadı. Tedarikte birtakım zorluklar yaşadık ama bugün geldiğimiz noktada artık o sıkıntıların tamamını unutmuş durumdayız. O gün alınan kararlar neticesinde bugün artık Atak helikopterlerini konuşabiliyoruz, Anka'yı konuşabiliyoruz, Bayraktar'ı konuşabiliyoruz, Milgem'i konuşabiliyoruz. Bakın, bir zamanlar Amerika'nın kullanılmış gemilerini almaya çalışan Türkiye daha geçtiğimiz hafta bir milli korvet gemisini Ukrayna'ya sattı. Denize indirme törenini gerçekleştirdi. Hepimiz savunma sanayimizle çok gururlanıyoruz. Dünya manşetlerinde bizim ürünlerimizin olmasıyla gurur duyuyoruz. Bugün aslında yaşadığımız süreçler de dün savunma sanayinde yaşadığımız süreçlerden farklı değil."

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'de güzel şeyler yaşandığına dikkati çeken Varank, gelecek dönemde daha güzellerinin olacağını dile getirdi.

- Sanayiciler yeni yatırım için arazi talep ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde özellikle yatırım iştahının tüm Türkiye'de had safhada olduğunu da aktadı.

Şu an Türkiye'de 341 organize sanayi bölgesi olduğunu belirten Varank, şunları dile getirdi:

"Bunlar şu anda Türkiye'ye yeterli değil. Her gittiğim şehirde sanayici beni çeviriyor, 'Sayın Bakanım, yatırım yapmam lazım arazim yok. Bize lütfen arazi ayarlayın.' diyor. 'Biz kapasitemizi artıracağız, araziye ihtiyacımız var.' diyor. Bu manada biz de Diyarbakır'dan Edirne'ye, Samsun'dan Adana'ya kadar yeni sanayi alanları oluşturmak üzere yer seçimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

KAPAT [X]

Kırıkkale'nin de yatırım iştahından nasibini aldığını anlatan Varank, Safir Tuz'un Türkiye'nin en büyük klor alkali tesisini yaptığını, ROKETSAN'ın ve diğer savunma sanayi anlamında farklı firmaların güzel yatırımlarını başlattıklarını ifade etti.

Vicdanı ve insafı olan herkesin Türkiye'nin 20 yıl önceki haliyle bugünü kıyasladığında çok büyük farklar olduğu gerçeğini gördüğünü belirten Varank, hükümet olarak söz verdikleri ne varsa yerine getirdiklerini aktardı.

- "2023'ten sonra da bu başarıları katlayarak devam ettireceğiz"

Türkiye'nin Otomobili projesi ile ilgili de konuşan Varank, şunları söyledi:

"İnşallah 29 Ekim'de seri üretimden araçların indirme törenini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Gemlik'te gerçekleştireceğiz. Şimdi bununla gurur duymayan tek bir vatandaşımız olabilir mi? Türkiye'nin kendi arabasını üretmesinden rahatsız olanlar olabilir mi? Zaman zaman muhalefetten farklı sesler geliyor ama ben şuna inanıyorum, onlar da içlerinden diyorlar ki 'Vallahi helal olsun. Böyle güzel bir arabayı yapıyorlar.' Bunu sesli dile getirmeseler de içlerinden hakkımızı teslim ettiklerine inanıyorum. Peki şu soruyu sormamız lazım, bu işler neden geçmişte olamıyordu da şimdi oluyor? İşte Türkiye'nin bir Devrim otomobili macerası var. Türk mühendisleri, teknisyenleri büyük bir gayretle bir otomobil yapmışlar bu ülkede. Hem de motoruna kadar yerli üretmişler. Ama o zamanki siyasi iktidar bu projeyi zehirlemiş ve bu proje ilerleyememiş. Gerçekten yitik bir macera olarak tarihteki yerini almış. Ama şimdi nasıl bu işler oluyor? Bunun cevabı çok net. Türkiye'de yaşanan gelişmelerin bundan 20 yıl önce değil de bugün olmasının tek sebebi var, vizyon ve irade sahibi bir iktidar ve onun kararlı lideri. İşte bunlar bir araya geldiğinde siz netice alabiliyorsunuz. Onun için 20 yılda büyük başarılara imza atabildik. İnşallah 2023'ten sonra da bu başarıları katlayarak devam ettireceğiz."

Kırıkkale'ye son 20 yılda 20 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını belirten Varank, ilin dokuz ilçesine eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya yatırım götürüldüğünü sözlerine ekledi.

(Sürecek)

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