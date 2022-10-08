Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olacak

Erdoğan'dan 'Hayat pahalılığı' açıklaması
Erdoğan'dan 'Hayat pahalılığı' açıklaması
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
ÇAYKUR personelinin banka maaş promosyonunda iyileştirme yapıldı
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
'Türk uzay yolcusu'nun seçiminde sona yaklaşıldı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
KDK'den hemşirenin maaşından yapılan doğum izni kesintisine iade kararı
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Motorine yeni bir zam daha geliyor
Anayasada beş madde değişecek
Anayasada beş madde değişecek
Okullarda arma vurgunu!
Okullarda arma vurgunu!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları artık canlı yayınlanacak!
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
İstanbul'da 8 ilçe yabancı ikametine kapatıldı
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Erdoğan'ın Prag'daki sözleri dünya basınının yakın takibinde
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Mansur Yavaş, Ankara'da su ücretinde indirim kararını veto etti
Emniyetten 'polis intiharı' iddialarına yalanlama
Emniyetten 'polis intiharı' iddialarına yalanlama
Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Özhaseki'den sosyal medyadaki 'He de gitsin' görüntüsüne açıklama
Özhaseki'den sosyal medyadaki 'He de gitsin' görüntüsüne açıklama
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin detayları
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin detayları
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
Yargıtaydan bir üyeyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
AK Parti'den alevi açılımı: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'TOKİ projesinde başvuru süresini uzatmak gibi bir çalışmamız yok'
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Torba' kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
'Devlet Bey'le de görüştüm, Anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız'
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Bakan Bozdağ açıkladı...Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olacak

Son yıllarda gençlerin ve doğa tutkunu seyahatseverlerin yıldızını parlattığı Doğu Ekspresi'nden sonra ilginin, birbirinden farklı rotalarıyla doğal güzellikleri görme ve yeni yerleri keşfetme imkanı sunan tren hatlarına yönelmesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 15:32
Yazdır
Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, son yıllarda gençlerin ve doğa tutkunu seyahatseverlerin yıldızını parlattığı Doğu Ekspresi, farklı rotalardaki tren yolculuklarını gündeme taşıdı. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ama kamuoyu tarafından pek de bilinmeyen trenler, sadece ulaşımın değil, turizmin de yeni yıldızları olarak görülüyor.

Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan Van'a ulaşıyor

Ankara-Tatvan hattında haftada 2 gün karşılıklı işletilen Van Gölü Ekspresi, Doğu Ekpresi'nden sonra yıldızı parlayacak en etkileyici rotalardan birine sahip. 1315 kilometreden oluşan rotasıyla Van Gölü Ekpresi yolculuğunu Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş ve Tatvan dahil 60 durak sonunda tamamlıyor.

Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan salı ve pazar günleri saat 11.20'de hareket ederek, yolculuğunu ertesi gün 12.28'de Tatvan'da bitiriyor. Başta Van Gölü olmak üzere ilgi çekici doğası, inci kefali ve kahvaltısıyla tanınan Van, tüm seyahatseverleri Van Gölü Ekspresi ile güzelliklerini keşfetmeye çağırıyor. Tren, Tatvan'dan ise salı ve perşembe günleri hareket ediyor.

Lavanta kokulu Göller Ekspresi

İzmir Basmane ve Isparta arasında 1993 yılında haftada 3 gün ile seferine başlayan Göller Ekspresi, gördüğü yoğun talep üzerine 1995 yılından itibaren her gün işletilmeye başlandı.

Basmane'den 23.05'de kalkan tren, 07.24'de Isparta'ya ulaşarak 475 kilometrelik seyahatini tamamlıyor. Basmane'den başlayan yolculuğuna Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta ile devam eden Göller Ekspresi, Göller Yöresi'nin turizminin canlanmasına katkıda bulunuyor. Söz konusu hat, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Acıgöl, Akgöl, Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber, Eğirdir, Gavur, Ilgın (Çavuşçu), Işıklı, Karamık, Karataş, Kovada, Salda, Suğla ve Yarışlı gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan rotalara yakınlığı nedeniyle de ilgi çekiyor.

Göller Ekspresi'ne, lavanta ve verimli meyve bahçelerinin yanı sıra doğal güzellikler eşlik ediyor.

Toroslar'ın zirvesinden verimli ovalara yolculuk

Konya ve Adana'yı buluşturan Toros Ekspresi 370 kilometrelik mesafeyi her gün karşılıklı olarak hareket eden trenlerle yaklaşık 6 saatte tamamlıyor. Konya'dan 14.15'te hareket eden tren, yolculuğunu saat 20.00'de tamamlıyor.

Verimli toprakların merkezi Adana'ya doğru yol alan Toros Ekspresi, tarihi köprüler ve Toros Dağları'nın eşsiz manzarası, mis kokulu çam ormanları eşliğinde 24 durak yol kat ederek Adana'ya ulaşıyor. Konya ve Adana gibi iki kadim şehri birbirine bağlayan ekspres, her iki şehre sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkı sağlıyor.

Doğu Ekspresi

Geçmişi 1949'lara kadar uzanan Doğu Ekspresi ise son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin de katkısıyla gördüğü yoğun talep üzerine ayrıca Turistik Doğu Ekspresi olarak hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı seyyahların gözdesi Doğu Ekspresi rotası, dünyada görülmeye değer 4 seyahat rotasından biri olarak kabul ediliyor.

Ankara'dan başlayan 1360 kilometrelik yolculuğunu yaklaşık 26 saatin sonunda Kars'ta tamamlayan Ekspres, güzergahındaki 55 durağa pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlarıyla konforlu bir seyahat imkanı sağlıyor.

KAPAT [X]

Kış turizmini seven seyyahlar tarafından özellikle tercih edilen Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü'nde kızakla gezinti yapma ve Kars'ın özgün mutfağıyla tanışma fırsatı sunuyor.

Kurtalan Ekspres 1957 yılından bu yana hizmet veriyor

İlk seferine 2 Haziran 1957 tarihinde başlayan Güney Kurtalan Ekspresi ise Ankara-Kurtalan-Ankara hattında haftada 5 gün işletiliyor.

Ankara'dan Kurtalan'a pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Kurtalan'dan Ankara'ya ise pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri hareket eden tren, gidişte ve dönüşte Ankara'dan Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır Kurtalan güzergahını takip ediyor ve 1263 kilometre mesafeyi yaklaşık 26 saatte alıyor.

Son yıllarda alternatif turizmdeki gelişmelere paralel olarak ana ve bölgesel tren hatlarına ilginin de artması bekleniyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Kanuni' bu ay yeni görev yerine geçecek
'Kanuni' bu ay yeni görev yerine geçecek
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi
Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi
Okullarda arma vurgunu!
Okullarda arma vurgunu!
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı - Haritalı
'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi
'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi

Bu Habere Tepkiniz

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Öğrenim tek başına emeklilik ek göstergesini etkilemez. Ancak, görev aylıklarında uygulanan zam ve tazminat puanlarını artırır.
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Airfryer zararlı mı?

Airfryer zararlı mı?

Air-fryer, fritöz ya da diğer bir hitapla sıcak hava fritözü son dönemde patlayan yeni nesil pişirme yöntemi.