Hastanedeki skandalı ortaya çıkaran çalışan konuştu

Ataşehir'deki özel hastanede görevli personel, tedavi gören Nermin Zeren adlı kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfrediyor. Görüntüleri paylaşarak skandalın ortaya çıkmasını sağlayan eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, hastanede yaşananları anlattı. 2019 yılının Ekim ayında hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan 30 yaşındaki Yıldırım, olaylar yaşandıktan sonra yılbaşında işten ayrıldı. 8 Ocak'ta CİMER'e hastanede yaşananlar için başvuru yaptığını belirten Yıldırım, konunun kapatılması için evine polislerin gönderildiğini ve kendisine yeni telefon teklifinde bulunulduğunu iddia etti.

"ŞANTAJ İDDİALARI YALAN, VARSA ISPATLASINLAR"

3 yıl boyunca hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Murat Yıldırım, gece nöbetlerine başlayınca ihmalleri fark ettiğini belirterek, "Bu olaylar yaşanmaya başladığında ben orada temizlik personeli olarak işe başlamıştım. Gece nöbetlerine kalmaya başladığım zaman durumu fark ettim. İhmaller ve ölümler başladığında onları kendi annemin babamın yerine koydum. Vicdanen rahatsız oldum ama ispatlamak için kayıt altına almam gerekiyordu. Orada videolar çekilirken ben hiçbirinde yoktum. Zaten görüntülerde de telefonun masanın üzerinde olduğu anlaşılıyor, hemşirelerin telefonuydu. Doktorların odasında izleyip kendi içlerinde dalga geçiyorlardı, alay ediyorlardı. Ben onların telefonundan bir şekilde onları isteyerek, 'sizde var bende de olsun' diyerek kendim çektim. Yaşananları görünce sinirden kendimi öldürmek istiyordum ama kayıt altına almaya devam ettirmem gerektiğini anlayıp dayanıyordum. Daha beter olayların yaşanacağını biliyordum. Sonrası zaten facia oldu. Kendi telefonumla çekip kayıt altına aldığım belki 5 tane ölüm vardır. Hepsini tek tek ispatladım. Hastanenin mail hesabına ben öyle bir yazı göndersem, koskoca hastane beni bugüne kadar tutuklattırmaz mıydı? Tamamen kendilerini aklamak için söylüyorlar. Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde söylemedim. Öyle bir şey yapsaydım beni bırakmazlardı. Başka birine şantaj yaptığınızda bile bunun cezası var. Ben koskoca hastaneye şantaj yapacağım ve beni bırakacaklar. Yalan kesinlikle yalan. Varsa ıspatlayabilirler" dedi.