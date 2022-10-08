Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
Çorum'un İskilip ilçesinde kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 18:48
Çomu köyünde çalıştığı kömür ocağına inen 47 yaşındaki İ. Ayan, bir süre sonra çalışma arkadaşları tarafından baygın halde bulundu.
Ocaktan çıkartılan Ayan'a ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Metan gazından zehirlendiği belirlenen Ayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız