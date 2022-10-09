Kısa yoldan zengin olma hayali kurdular, ellerindekinden oldular

Kripto para borsaları siber saldırılarda ilk sıralarda yer alıyor. Blokzincir projelerinde güvenlik her zaman önde tutulsa da her yıl yaşanan siber saldırılarda milyarlarca dolar buhar oluyor. Sadece bu yıl içerisinde kripto para piyasalarına gerçekleşen saldırılarda 2 milyar doların çalındığı tahmin ediliyor. Bu da kripto para borsalarının güvenirliğinin ciddi anlamda sorgulanmasına neden oluyor. Son olarak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e bağlı Binance Smart Chain ağı 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı. Platform üzerinden gerçekleşecek tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu. Kripto para borsaları kısa yoldan zengin olma hayali taşıyanların hikayeleriyle dolu. İşte kripto para tarihinde yaşanan en büyük 10 siber saldırı:

1- Ronin Ağı (625 milyon dolar): Kripto tarihinin en büyük siber saldırısı, bu yılın mart ayında gerçekleştirildi. Siber korsanlar, blokzincir tabanlı oyun platformu Axie Infinity'ye güç veren Ronin ağını hedef aldı. Saldırı sırasında, tam 625 milyon dolar değerinde Ethereum ve USDC stablecoin ele geçirildi. Binance, çalınan fonların 5,8 milyon dolarını geri almayı başardı.

2- Poly Network: (611 milyon dolar): Çin merkezli platformdan 610 milyon dolar ele geçirildi. Saldırıdan iki gün sonra, çalınan fonun yaklaşık 300 milyon doları kurtarıldı. Saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanı, Poly ağını eğlence amaçlı hedefine aldığını açıkladı.

3- Coincheck (534 milyon dolar): Japon kripto para borsası 2018 yılının Ocak ayında yaklaşık 534 milyon dolarlık bir siber saldırıya uğradı. Saldırı, yaşandığı yıl tüm zamanların en büyük kripto saldırısı olarak tarihe geçti. Platform saldırıdan bir kaç ay sonra Japonya merkezli finansal hizmetler şirketi Monex Group'a satıldı.

4- MtGox (450 milyon dolar): Japonya merkezli başka bir kripto para borsası MtGox hedef alındı ve 2014 yılında borsadan 450 milyon dolarlık Bitcoin çalındı. MtGox, 2014 yılına kadar dünya genelindeki tüm Bitcoin işlemlerinin yüzde 70'inden fazlasını yönetiyordu. Şirket batarken müşterilerin hiçbiri parasını geri alamadı.

5- Wormhole (325 milyon dolar): Yaşanan siber saldırıda Wormhole, 325 milyon dolar zarara uğradı. Çalınan fonlar, başlangıçta geri alınamadı. Saldırı, aynı zamanda Ethereum'un DeFi ve NFT alanındaki en büyük rakiplerinden biri olan Solana'yı da içeren en büyük siber saldırı faaliyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saldırıdan bir süre sonra, yalnızca 47 milyon dolar değerinde SOL token kurtarılabildi.

6- KuCoin (280 milyon dolar): Kuzey Koreli olduğu düşünülen saldırganların 2020'de saldırı düzenledi. Bu vaka oldukça dikkat çekiciydi, zira borsa bu tip durumlar için daha önceden eylem planı yapmıştı ve kripto para sektöründeki diğer şirketlerle yakın iş birliği kurması sayesinde KuCoin olaydan başarıyla kurtulabildi.

7- CryptoCore (200 milyon dolar): CryptoCore borsasında görülen siber saldırı öyküsü, tek seferde gerçekleşmeyip birkaç yıl içinde kademeli olarak devam etmesi bakımından MtGox vakasına benziyor. Saldırılarda 200 milyon dolar değerinde coin çalındı.

8- BitGrail (146 milyon dolar): 2018'de İtalyan şirketinden 146 milyon dolar çalındı, 230 bin kullanıcının parasını kaybettiği düşünülüyor.

9- Africrypt (100 milyon dolar): Raees ve Ameer Cajee kardeşler tarafından 2019 yılında kurulan Güney Afrika menşeli Bitcoin yatırım firmasına, 13 Nisan 2021 tarihinde saldırı oldu. Platform, kayıtlı müşteri hesaplarına, müşteri cüzdanlarına ve düğümlerine (node) karşı saldırı düzenlendiğini gerekçe göstererek tüm işlemleri askıya aldı.

10- Bitfinex (78 milyon dolar): Borsa, 2 Ağustos 2016 tarihinde yapılan bir saldırının hedefi oldu. Kullanıcıların cüzdanlarından neredeyse 120.000 Bitcoin çalındı. Olay gerçekleştiğinde kaybolan tutar 78 milyon dolara denk geliyordu.

PARANIZI SOĞUK CÜZDANDA SAKLAYIN



Kripto para kullanıcılarının yaptığı en büyük hata coin'lerinı sıcak cüzdanda tutmaları. Dolayısıyla platform hack'lendiğinde kripto paralar da kayboluyor. Onun için özel anahtarınızı direkt ya da bir QR kod ile kağıt üzerinde saklayabilirsiniz. Ancak bu yöntem kağıt cüzdanın kaybolma, yıpranma ya da fiziksel erişimle çalınma riskine karşı sizi korumaz. Diğer yandan hizmet aldığınız kripto para borsanızın soğuk cüzdan hizmeti verdiğinden emin olun. Böylece paranız emin ellerde olacaktır.

ÖMER TEMÜR