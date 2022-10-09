Meteoroloji'den 20 il için 'turuncu ve sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.