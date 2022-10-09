KPSS ön lisans oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2022 10:30
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
KPSS ön lisans adayları saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız