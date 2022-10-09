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MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları

İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78'e, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06'ya yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2022 10:21
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MEB açıkladı: Kademe kademe okullaşma oranları

MEB, eğitimin tüm kademelerinde güncel okullaşma oranlarını paylaştı. Güncellenen verilerde ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtları ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), verileri kullanılarak güncellenen verilere göre okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78'e, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06'ya yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle son bir yılda okul öncesi ve ortaöğretimdeki iyileştirmelere dikkati çekti.

"Okul öncesinde 5 yaşta okullaşma bir yılda yüzde 78'den yüzde 94'e yükseldi"

Öncelik verdikleri alanların başında okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına ulaştırmak olduğunu belirten Bakan Özer, "Bu amaçla Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yoğun çalışmalarımıza başladık. Bir yıl gibi kısa sürede bin 800 yeni anaokulu ve 14 bin 80 yeni ana sınıfı açtık. Bu projeye başladığımızda, Türkiye'de toplam anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğu göz önüne alındığında bir yıl gibi kısa sürede alınan mesafe çok belirgindir. Bu sayede okul öncesinde 5 yaşta bir yıl önce yüzde 78 olan okullaşma oranı, yüzde 94'e yükseldi. Çalışmalarımız, planlanan takvime göre ilerliyor. Bu oranı, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız" ifadelerini kullandı

"Ortaöğretimde okullaşma bir yılda yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi"

İlkokul ve ortaokul kademelerinde okullaşma oranlarının yaklaşık yüzde 100'e ulaştığını belirten Bakan Özer, okul öncesinden sonra asıl iyileştirmeyi ortaöğretim seviyesinde yaptıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 20 yılda ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 90'a yükseldi. Özellikle, 4+4+4 sistemine geçilmesi, ortaöğretimde okullaşmanın bu düzeye ulaşmasında önemli rol oynadı. Ortaöğretimde okullaşma oranı bir yıl önce yüzde 90'lar seviyesindeydi. Son bir yılda özellikle ortaöğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandık. Bu çerçevede çok sayıda projeyi aktif uyguladık. Özellikle mesleki eğitim merkezlerine ağırlık verdik. Tüm bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini verdi ve bir yıl gibi kısa sürede ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi."

Ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39,2'den yüzde 94,66'ya yükseldi

Son 20 yılda okullaşma oranlarının tüm eğitim kademelerinde artık yüzde94'ün üzerine çıktığını belirten Bakan Özer, bu iyileştirmelerden en fazla kız çocuklarının yararlandığının altını çizerek, "2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39,2 iken bugün bu oran, yüzde 95'e yükseldi. Dolayısıyla ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununun çözümünde çok çok büyük mesafeler kat edildi" ifadelerini kullandı.

"Ortaöğretimde okullaşmayı yüzde 100'e çıkarmak için geniş bir projeye başlıyoruz"

Gelecek bir yılda ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Özer, "Ortaöğretimde okullaşmayı yüzde 100'e çıkarmak için yakında geniş bir projeye başlıyoruz. Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

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