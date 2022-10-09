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Onur Air iflas etti, çareyi yolcuğu uçağını satmada buldu

Borçlarını ödeyemediği için iflas eden Onur Air, Airbus A321 tipi yolcu uçağını 80 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2022 11:57
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Onur Air iflas etti, çareyi yolcuğu uçağını satmada buldu

Borçlarını ödeyemediği için el konulan Onur Air'e ait TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 modelindeki yolcu uçağı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından internet üzerinden satışa sunuldu. Uçağın birinci açık artırması 26 Ekim 2022 tarihinde saat 11.40-11.45 arasında Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:10 Pendik, İstanbul adresinde yapılacak. Uçak satılmadığı takdirde 27 Ekim 2022 tarihinde yine aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacak. Uçağın fiyatının ise 80 milyon TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi.

"Uçak hacizli"

İnternet sitesinde yer alan ilanda, "6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza borcundan dolayı hacizli olan aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı uçak satışa çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları, satış şartnamesinin icra satış dosyasından görülebileceği, masrafın ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderileceği, ihalenin feshi davası açanların dosyamıza derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği, iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur" denildi.

Uçak 220 yolcu kapasiteli

İlana göre 1997 yılında üretilen TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı toplam 54 bin 465 saat uçuş yaptı. Maksimum kalkış ağırlığı 89 bin 400 kilogram motorlar 2 Adet International Aero V2533A5 No.1 Seri No:-,No.2 Seri No:-Kapasitesi 2 pilot+6 kabin memuru+220 yolcu kapasiteli. Uçak uzun süre yerde beklediği için gövde üzerinde boya hasarları bulunuyor. Uçağın motorlarının olmadığı ve yerlerinin boş olduğu, motorlarla birlikte ana komponentler (Nose Cowl, Idg, Egsoz,Cna),yedek motor (Apu),Kaçış Slaytları (2 Adet Kapı, 1 Adet Gövde Üstü) ve Kabin Taşınabilir Yangın Tüpleri bulunmuyor. 10Mk Tape Rpdr Pes,2 Tv Qar,8 Mk Mux Pes Maın Etiketli 3 Adet Aviyonik cihaz yeri boş bulunuyor. Uçağın teknik kayıt defteri olmadığı için periyodik Kontrollerinin yapılıp yapılmadığının kayıtlarının incelenemediği de açıklandı.

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