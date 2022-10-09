A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın eleme grupları belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen kura çekimine A Milli Takım 4. torbadan katıldı. Gruplarda D Grubu'na düşen A Milliler; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak. 21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak. EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:
D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
TÜRKİYE
Letonya
A GRUBU
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
B GRUBU
Hollanda
Fransa
İrlanda Cum.
Yunanistan
Cebelitarık
C GRUBU
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya
Malta
E GRUBU
Polonya
Çekya
Arnavutluk
Faroe Adaları
Moldova
F GRUBU
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
Estonya
G GRUBU
Macaristan
Sırbistan
Karadağ
Bulgaristan
Litvanya
H GRUBU
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan
Kuzey İrlanda
San Marino
I GRUBU
İsviçre
İsrail
Romanya
Kosova
Belarus
Andorra
J GRUBU
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg
Slovakya
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