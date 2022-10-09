Otomotivden 2,75 milyar dolarla en yüksek eylül ihracatı

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 22,3 milyar dolara çıkarken, ilk dokuz aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu. Eylül ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 182 milyon dolara çıkan tedarik endüstrisi ihracatı ise, en fazla ihracat yapılan ürün grupları içinde ilk sırada yer aldı. Binek otomobil ihracatı yüzde 26'lık artışla 807 milyon dolara çıkarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 25 azalarak 425 milyon dolar oldu. Eylülde en yüksek oranlı ihracat artışı çekiciler grubunda görüldü. Çekiciler ihracatı yüzde 249 artarak 201 milyon dolara yükseldi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yüzde 17 artış ile Almanya'ya yapılırken, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 23, Fransa'ya yüzde 49, Polonya'ya yüzde 21, Romanya'ya da yüzde 46 oranında arttı. Binek otomobillerde Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 67 artarken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 101, İspanya'ya yüzde 24, İtalya'ya yüzde 73, Polonya'ya yüzde 120, Fas'a yüzde 62 ihracat artışı görüldü. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya'ya ihracat yüzde 57, İspanya'ya yüzde 35 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 41, Slovenya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 45, ABD'ye yüzde 27 oranında azaldı.