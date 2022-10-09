Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada müzisyen Onur Şener cinayetine değindi.

Konunun istismar edildiğini söyleyen Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizi istismar etmek ne ahlakidir, ne insani ne de vicdanidir. Babasını kaybeden kız çocuğumuza, hayat arkadaşını kaybeden eşine yapılmış bir zulümdür" dedi.

Erdoğan, "Elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisiz olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanının konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Devlet idaresinde makbul makbul olmayan vatandaş ayrımına gidenler sanatta da aynısını yaptı. Sanat dalları ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan başarıyı destekleme çabasında olduk.

Salgın döneminde sanatçılarımızı kendi kaderine teslim etmedik. Bizim sanat anlayışımız ülkemizin yerli ve milli değerlerini gözardı etmeden evrenseli kucaklamak üzerine kuruludur. Sanatı tekelleştiren sanatçıları tolumun karşısında konumlandıran çarpık bakış açısını reddediyoruz."