Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.