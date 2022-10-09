Yunus ekibi, kimliğini evde unutan adayı KPSS'ye yetiştirdi

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'nin ön lisans oturumu, Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde yapıldı. Adaylar, tek tek sınavın yapılacağı salonlara alındı. Bu sırada kimliğini evde unutan bir aday, bina önünde bekleyen motosikletli polis timlerinden yardım istedi. Polislerin eve götürdüğü aday, kimliğini aldı. Sınavın başlamasına 2 dakika kala okula giren aday, polislere teşekkür etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunus ekibi, kimliğini evde unutan adayı KPSSye yetiştirdi



'EN ZOR ANLARINIZDA HEP YANINIZDAYIZ'

İl Emniyet Müdürlüğü de olayı sosyal medya hesabından 'En zor anlarınızda hep yanınızdayız' başlığıyla paylaştı. Paylaşımda, KPSS sabahı sınava geç gelen ya da yanlış okula giden 4 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince sınava yetiştirildiği belirtildi.