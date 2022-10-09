Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesi kalabalığa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette 'Acaba bu kış nasıl geçecek?'. Elhamdülillah biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza doğal gazı nasıl ulaştıracağız bunun gayreti içerisindeyiz.

AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmadığı, olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz.

Okullar açılınca sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Biz kırtasiyeci dükkanlarında kitap bulamazdık kitap, defter bulamazdık defter. Biz bu derdi çektik, bizim evlatlarımız çekmesin dedik. En ideal okulları yapalım, sıraları hazırlayalım, yavrularımız okula gidip hazırlıkları yapsınlar dedik.