Hesabı o anda soruldu: Masasına gidip saygısızlığını yüzüne vurdu

30 Ağustos'ta Tokat'ta Vali Numan Hatipoğlu tarafından verilen Zafer Resepsiyonu'nda yaşanan olay, 28 Şubat sürecindeki vesayet görüntülerini hatırlattı. Ancak olayın sonu eski Türkiye'deki gibi bitmedi. Protokol kurallarını hiçe sayan askeri personele daha resepsiyondayken "Bunun hesabını vereceksiniz" diye rest çeken Vali Hatipoğlu, ardından durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. Aynı gece olaydan haberdar olan Milli Savunma Bakanlığı da saygısızların biletini kesti.

17 İLDE GARNİZON UYGULAMASI YAPILMADI

Valinin devlet terbiyesi sayesinde krize dönüşmeden atlatılan olayın ayak sesleri birkaç gün öncesinden başladı. 2019'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, ilin garnizon komutanı olan alay komutanının kıdemi ildeki Jandarma Alay Komutanı'ndan düşük olduğu için "30 Ağustos törenlerinde garnizon uygulaması yapılamayacağı" ilgili askeri yetkililere bildirildi. Bu durum sadece Tokat'ta değil, benzer durumdaki 17 ilde yaşandı.

NEZAKETSİZ TAVIR

Kararname gereği, düzenlenen törende Garnizon Komutanlığı çelenk sunmadı. Ancak protokol kuralları gereği gerçekleşmeyen bu uygulama, bazı askeri personel tarafından krize dönüştürülmek istendi. Bir albay öncülüğünde resepsiyona katılan birkaç askeri personel, ev sahibi olarak davetlileri karşılayan Vali Numan Hatipoğlu ve eşini selamlamadan salona girdi. Albay, kameralar önünde telefonla konuşarak valinin önünden transit geçiş yaptı.

HESABINI SORACAĞIZ

Hatipoğlu, 28 Şubat sürecini hatırlatan bu saygısızlığa sessiz kalmadı. Saygısızlık yapan askeri personelin masasına giden Hatipoğlu, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Tokat Valisi'yim. Benim hangi değerleri temsil ettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Bu makamlara hakaret ettiniz. Bunun da gereken karşılığını alacaksınız. Bunun hesabını soracağız" dedi. Aldığı devlet terbiyesi gereği gerginliği yansıtmamak için misafirleriyle ilgilenen Hatipoğlu ardından kürsüye çıktı.

TUTANAK VE AYNI GECE TAYİN

Yapılan saygısızlık resepsiyondan sonra Vali Hatipoğlu'nun talimatıyla resmi tutanakla kayıt altına alındı. Durum İçişleri Bakanlığı'na bildirildi. İçişleri Bakanlığı da aynı gece olayı Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) iletti. MSB bu saygısızlığa aynı gece refleks gösterdi. Saygısızlığı yapan personeller saatler içerisinde açığa alınıp haklarında soruşturma başlatıldı. Şimdi o saygısızlığa öncülük eden 1 albay ile 1 binbaşı il dışına tayin edildi.

Mustafa Duran Yeni Şafak