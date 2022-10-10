Kiev merkezinde birden fazla patlama: 8 ölü var
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama olduğu açıklandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.
Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.
Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.
Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.
Ukraynalı yetkililer, bir gecede Zaporizhzhia'ya yapılan füze saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi.
Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız