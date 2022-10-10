Van'da terör operasyonlarında 4'ü FETÖ'cü 18 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 10:08
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 14 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız