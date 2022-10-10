Bakan Yanık, yarın makamında devlet korumasındaki kız çocuklarını ağırlayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yarın devlet korumasındaki kız çocuklarıyla bir araya gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 11:41
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'in, Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmasına, BM tarafından alınan kararla 2012'de başlandı. Türkiye'de de 2013'ten itibaren kutlama etkinlikleri düzenleniyor.
Bakan Yanık, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, devlet koruması altında bulunan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurumlarında yetişmiş kız çocuklarıyla yarın bir araya gelecek.
Derya Yanık, İl Çocuk Hakları Komitelerine de üye 15 kız çocuğunu makamında ağırlayacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız