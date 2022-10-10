FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi

Türkiye'nin 4 bölgesinde daha önce varlığı kanıtlanan Anadolu leoparı, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapan sayesinde görüntülendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparının Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) ülkede tespiti ve korunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin 4 bölgesinde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparının görüntüsü bir kez daha fotokapanla kaydedildi. Bakanlık, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.