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İlk Evim Arsa ve İş Yerim başvuruları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" başvuruları da bugün alınmaya başladı

Kaynak : TRT
Eklenme : 10 Ekim 2022 14:30
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İlk Evim Arsa ve İş Yerim başvuruları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sayfasından derlenen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyada konut başvurularının ardından bugün de proje kapsamında "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, iş yeri için proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından yapılabilecek.

İlk Evim Arsa

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin arsa ve iş yerlerine ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

İlk Evim Arsa başvuru şartları:

- Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

- Aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması.

- Başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılması.

Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.

İlk Evim projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilecekler. Ancak hem İlk Evim projesi hem de İlk Evim Arsa projesi noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim projesi ile İlk Evim Arsa projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılacaklar.

Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

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İlk İş Yerim

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri ile üretim ve istihdama katkıda bulunulacak. Daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlandı.

Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 2000 lira olacak.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

İlk İş Yerim başvuru şartları:

- Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

- Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

- Başvuru bedeli olarak 2000 lira yatırılması.

Arsa ve iş yeri ödeme planı

Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde yarın yeni bir gün olduğunu, 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurularının yarın başladığını belirten Kurum, "Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak." ifadesini kullandı.

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