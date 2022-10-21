Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

'Togg otomobilimiz ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir'
'Togg otomobilimiz ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir'
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız'
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız'
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
Zap düştü kimyaları bozuldu
Zap düştü kimyaları bozuldu
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Ekim 2022 14:33
Yazdır
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

İşlemin iptaline ilişkin Danıştay 12. Dairesi Kararı onandı

Düzenleme üst hukuk normuna aykırı bulunmuştu.

Emekli ikramiyesine ilişkin mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, 2829 sayılı Kanun'a göre daha önce yapılan hizmet birleştirmelerinin iptal edilmesini, emekli aylığı bağlanması için sadece 5434 sayılı Kanun'a tabi hizmetlerin dikkate alınmasını, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına (Bağ-Kur, SSK gibi) tabi hizmet sürelerinin toplam hizmet süresinden düşülerek bu sürelerin emeklilik hizmet süresi ve yaş koşulunun tespitinde dikkate alınmamasını, böylece emekli aylığı bağlanması için yaş koşulunu sağlamayanların emekli aylıklarının iptal edilerek daha önce ödenen emekli aylıklarının borç çıkarılmasını veya ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilmesini öngören dava konusu Genel Yazının (A) bölümünde hukuka ve üst hukuk normlarına uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

SGK: İptal kararı olumsuz sonuçlar doğurur

Genel Yazı'da yer alan tespitlerin ve uygulamaya yönelik talimatların kanunlara aykırı olmadığı, söz konusu Genel Yazı'nın yalnızca memuriyet görevleri kamu görevinden çıkarılma şeklinde sona erenlerin açtıkları davalar sonucunda verilen kararlar üzerine emekli ikramiyelerinin ödenmesinde uyulacak esasları düzenlemekle kalmadığı, 25/07/2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/12/2018 tarih ve E:2018/1, K:2018/4 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile 18 yaşından önce gerek harp okulu gerekse astsubay sınıf okulu sürelerinin hizmetten sayılmasıyla ilgili hususları da içerdiği, iptal kararı verilmesi nedeniyle her iki konuyla ilgili yapılan iş ve işlemlerde boşluklar ve olumsuz sonuçların doğacağı ileri sürmüştür.

İDDK savunmayı kabul etmeyerek kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/3963

Karar No: 2022/620

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ... Sendikası

KAPAT [X]

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 01/04/2021 tarih ve E:2019/2818, K:2021/1837 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı sendika tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu ... tarih ve ... sayılı Genel Yazısının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 01/04/2021 tarih ve E:2019/2818, K:2021/1837 sayılı kararıyla;

Dava dilekçesindeki hukuka aykırılık iddialarının, dava konusu Genel Yazının (A) bölümüne ilişkin olduğu anlaşıldığından, bu bölümle sınırlı olarak hukuka uygunluk incelemesi yapılmış;

Dava dosyasının ve UYAP kayıtlarının incelenmesinden, kamu görevine son verilerek memuriyetle ilişiği kesilen ve hizmetlerinin bir kısmı Emekli Sandığına, bir kısmı ise diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına (Bağ-Kur, SSK gibi) tabi olanlara, bu hizmetleri 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca birleştirilmek (yaş ve hizmet koşulunu sağlanmak) suretiyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlandığı, bu şekilde aylık bağlananlara ise Emekli Sandığına tabi hizmetleri için aynı Kanun'un 89. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden memuriyet görevi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle davalı idare tarafından emekli ikramiyesi ödenmediği, bunun üzerine, emekli ikramiyesi ödenmesine karar verilmesi istemiyle ilgililer tarafından açılan davalarda genel olarak idare mahkemelerince yaş koşulu aranmaksızın 5434 sayılı Kanun'a tabi hizmeti emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlara (kural olarak 25 yıl hizmeti olanlara) emekli ikramiyesi ödenmesine karar verildiği, söz konusu yargı kararlarının emekli aylığı bağlanmasına ilişkin olmayıp sadece emekli ikramiyesine ilişkin olduğu,

Buna göre, 2829 sayılı Kanun'la farklı sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenliklerinin ve emeklilik haklarının sağlanmasının amaçlandığı, 2829 sayılı Kanun uyarınca hizmet birleştirmesinin yasal zorunluluk olduğu, ilgililerin farklı sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmetlerinin emeklilikte dikkate alınmasının kazanılmış hak ve sosyal güvenlik ilkelerinin bir gereği olduğu, ayrıca emekli ikramiyesi ödenebilmesinin ön koşulu emekli aylığı bağlanması olup emekli aylığı bağlanmaksızın emekli ikramiyesi ödenmesinin mümkün bulunmadığı, nitekim davalı idare tarafından da emekli ikramiyesine ilişkin davalar açılmadan önce hizmet birleştirmesi yapıldığı ve ilgililere birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlandığı, ayrıca söz konusu davalarda verilen yargı kararlarının, 5434 sayılı Kanun kapsamındaki hizmet sürelerinin (kural olarak 25 yıl) tek başına emekli aylığı bağlanmasına yeterli olanlara (yaş koşuluna bakılmaksızın) emekli ikramiyesi ödenmesine yönelik olduğu, bu kararların emekli aylıklarıyla bir ilgisinin olmadığı dikkate alındığında, emekli ikramiyesine ilişkin yargı kararlarında yer alan gerekçe ve değerlendirmelerin, söz konusu kararların kapsam ve amacını aşacak şekilde yorumlanmak suretiyle kamu görevine son verilerek memuriyetle ilişiği kesilen ve farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetleri birleştirilerek (yaş ve hizmet koşulu sağlanarak) 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı bağlananların 2829 sayılı Kanun'a göre yapılan hizmet birleştirmelerinin iptal edilmesinin, Emekli Sandığı Kanunu dışındaki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin emeklilik toplam hizmet süresinden düşülmesinin ve daha önce ödenen emekli aylıklarının borç çıkarılmasının mümkün bulunmadığı,

Bu durumda, emekli ikramiyesine ilişkin mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, 2829 sayılı Kanun'a göre daha önce yapılan hizmet birleştirmelerinin iptal edilmesini, emekli aylığı bağlanması için sadece 5434 sayılı Kanun'a tabi hizmetlerin dikkate alınmasını, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına (Bağ-Kur, SSK gibi) tabi hizmet sürelerinin toplam hizmet süresinden düşülerek bu sürelerin emeklilik hizmet süresi ve yaş koşulunun tespitinde dikkate alınmamasını, böylece emekli aylığı bağlanması için yaş koşulunu sağlamayanların emekli aylıklarının iptal edilerek daha önce ödenen emekli aylıklarının borç çıkarılmasını veya ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilmesini öngören dava konusu Genel Yazının (A) bölümünde hukuka ve üst hukuk normlarına uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, işlemlerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen kanunlara ve konuyla ilgili mahkeme kararlarına bağlı kalınmak suretiyle çıkarılmış olan 18/02/2019 tarihli dava konusu Genel Yazı'da yer alan tespitlerin ve uygulamaya yönelik talimatların kanunlara aykırı olmadığı, söz konusu Genel Yazı'nın yalnızca memuriyet görevleri kamu görevinden çıkarılma şeklinde sona erenlerin açtıkları davalar sonucunda verilen kararlar üzerine emekli ikramiyelerinin ödenmesinde uyulacak esasları düzenlemekle kalmadığı, 25/07/2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/12/2018 tarih ve E:2018/1, K:2018/4 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile 18 yaşından önce gerek harp okulu gerekse astsubay sınıf okulu sürelerinin hizmetten sayılmasıyla ilgili hususları da içerdiği, iptal kararı verilmesi nedeniyle her iki konuyla ilgili yapılan iş ve işlemlerde boşluklar ve olumsuz sonuçların doğacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Üyeler ... ve ...'in, davacı Sendikanın Tüzüğünün 10. maddesinde "Emekli olan üyenin üyeliği düşer ..." kuralının bulunduğu, görevlerine son verilmesi nedeniyle kamu görevlisi statüsü sona eren üyeleri ile görevlerine son verildiği tarihten itibaren üyelik bağlantısı kalmadığından, ayrıca, dava konusu Genel Yazı'nın çalışan kamu görevlilerini ilgilendiren bir yönünün bulunmaması ve sadece emekli kamu görevlilerini ilgilendirmesi nedeniyle davacı Sendikanın dava konusu düzenleyici işlemin iptalini isteme konusunda meşru ve güncel bir menfaati bulunmadığından davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerektiği, yolundaki oylarına karşılık, göreve son verme işleminin iptaline ilişkin yargılama süreçlerinin devam ettiği, davacı sendika üyelerinin yargı kararıyla göreve tekrar dönme ihtimallerinin bulunması nedeniyle dava konusu Genel Yazı'nın iptali istemine ilişkin olarak dava açmakta davacı sendikanın ehliyetinin bulunduğu sonucuna varılarak, uyuşmazlığın esasına geçildi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 01/04/2021 tarih ve E:2019/2818, K:2021/1837 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 23/02/2022 tarihinde usulde ve esasta oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılının Ekim ayı başından önce göreve başlayan anılan Kanunun 4/1-c maddesi kapsamında sigortalı olan kamu görevlilerine emekli aylığı bağlanmasında uygulanacak hükümler, 5434 sayılı Kanunun mülga 39. ve geçici 205. maddelerinde düzenlenmiş, buna göre iştirakçiliğin başlangıç tarihine göre emekli aylığı bağlanması için gerekli hizmet süreleri Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları esas alınarak geçici 205. maddede kademeli bir şekilde düzenlenmiştir.

Anılan hükümlere göre 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanabilmesi için yalnızca hizmet şartının yerine getirilmesi yeterli bulunmamakta, hizmet şartının yanı sıra sigortalılık başlangıç tarihine göre tabi olunan emeklilik yaşının da ikmal edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, emekli ikramiyesinin ödenebilmesi için de emekli aylığının bağlanmış olması ve emekliliğin 89. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde elde edilmiş olması zorunlu olup, 5434 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir." hükmü yer almaktadır.

Dava konusu düzenleyici işlem ile memuriyetle ilişkileri kamu görevinden çıkarılma şeklinde sona erenlerle, memuriyet görevleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermeyenlerin 5434 sayılı Kanuna tabi hizmet süreleri karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi talebiyle açılan davalar sonrasında mahkemelerce verilen kararların ne şekilde uygulanacağı konusunda düzenlemeler yapılmış olup, anılan düzenlemelerde 5434 sayılı Kanunun 89., geçici 205. ve mülga 39. maddeleri ile 2829 sayılı Kanun hükümlerine herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulüyle Daire kararının bozulması gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyoruz.

KARŞI OY

XX- Dava dilekçesi incelendiğinde; davacı sendika tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu ... tarih ve ... sayılı Genel Yazısı'nın iptalinin istendiği anlaşılmaktadır. Davacının bu açık talebi karşısında davanın, dava dilekçesinin içeriğinden hareketle hukuka aykırılık iddialarının Genel Yazının (A) bölümüne ilişkin olduğu gerekçesiyle bu bölüme hasren incelenmesi mümkün değildir.

Bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile Dairece dava konusu Genel Yazı'nın diğer bölümleri yönünden de bir değerlendirme yapılmak üzere kararın bozularak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Dairesine gönderilmesi gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyorum.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Şarkıcı Gülşen hakim karşısına çıktı
Şarkıcı Gülşen hakim karşısına çıktı
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu geri gönderildi
Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu geri gönderildi
80 yaşındaki eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi
80 yaşındaki eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi
Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in yargılandığı davada karar çıktı
Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in yargılandığı davada karar çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar, 3 yıldızlı otelde dahi kalmaya yetmiyor. Kamu misafirhane ücretlerini dahi karşılamıyor
Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.
Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Samanlı'ya iki köprü birden

Samanlı'ya iki köprü birden

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Mahallesi?nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış iki köprünün yerine yapılan köprüler, törenle trafiğe açıldı.