'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti; YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

Uyarının tepki çekmesinin ardından Ak, görevinden istifa etti. YÖK'te rektör adaylığı için ilan yayımladı. İlanda, şöyle denildi:

''2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13'üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı 'Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnam?esi' hükümleri ve 'Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar' uyarınca Karamanoğlu Mehmetbey ?Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 10/10/2022 tarihinden 21/10/2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler."