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İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye kaçak yollarla külçe altın getiren 4 kişi yakalandı. Valizlerden her biri bir kilo olan 3 adet külçe altın ile 74 bin 600 dolar çıktı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 10 Ekim 2022 17:13
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İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu

Polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 kişinin yurda kaçak yollarla külçe altın getirdiklerini tespit etti, İstanbul Havalimanı'nda tedbir alındı.

Uçaktan inen 3 şüphelinin valizleri arandı. Valizlerden, her biri 1 kilo olan 3 külçe altın çıktı.

Ayrıca 74 bin 600 dolar ve 209 bin 785 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi de ele geçirildi.

3 şüpheli ve onları karşılamak için havaalanına geldiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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