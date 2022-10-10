Bu da 'Apart okul'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yapmış olduğu düzenlemeye istinaden Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde bulunan ilkokul binasında düzenleme yapılmasına karar verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul binasının okul öncesi çocukların yararlanmasına uygun hale getirilmesi için yapılacak tadilat ve tamiratın uzun zaman alacağı öngörüldü. Çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak yeni bir yöntem arayışına gidildi.

"Apart binası eğitim yuvası oldu"



En yakın eğitim alınacak bölgenin 20 kilometre olması, minik öğrencilerin gün içerisinde 40 kilometre yolculuk yapması gerekliliğinin gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, yine taşımanın ailelere maliyetli olacağı göz önünde bulundurularak, Karaincir mevkiinde bulunan okul öncesi çocukların öğrenim görmesi için farklı bir yöntem uygulamaya konuldu. Apart sahibi Mehmet Daban'ın izni ile Datça Kaymakamlığı himayelerinde Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve tüm velilerin katkılarıyla Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde bulunan bir arpta ait bina, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emecik İlkokulu Anasınıfı Komisyonunun raporuna istinaden, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda kullanılmak üzere bedelsiz kiralandı.

Veliler öğrencilerinin okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi ve okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi için oluşturulan bu yöntem için Datça Kaymakamı Sayın Mesut Çoban'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar'a teşekkürlerini iletti. Çocuklarının beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlayacakları anaokulunun oluşturulması için katkıda bulunan herkese ve anaokulu malzemelerinin okullarına taşınmasındaki gayretlerinden dolayı Belediye çalışanlarına minnetlerini sundu.

Ana sınıfı öğretmeni Zahide Kozat, "Köylerdeki ana sınıfı ihtiyacını gidermek için böyle bir fikir düşünülmüş. Burası bir tatil köyü gibi aslında ama bir apart kiralanmış. Aparta da anasınıfı çocuklarımız için gerekli malzemeler temin edilip bir öğretmen atanarak burada eğitim başlandı. Burada bir yardımcı personele ihtiyacımız var. Güzel bir ortam, çok güzel bir düşünce. Velilerimiz çok memnun çocuklarımız da çok istekli. Ben de Datça'ya yeni geldim benim için de farklı bir deneyim oldu. Sınıfın gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi neticesinde verimli bir eğitim öğretim süreci geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Öğrenci velisi Gülseren Hoplar, "Çocuklarımızın eğitim öğrenim ihtiyacının giderilmesinden ve burada bu şekilde farklı bir eğitim yuvasının hizmete girmesinden dolayı çok memnunuz. Öğretmenimizi de hem biz hem de çocuklarımız çok seviyorlar, kendisi sağolsun çok ilgili. Ancak bazı eksiklerimiz de var. Yetkili kişilerin bu eksikler üzerinde en az buranın açılmasında gösterdikleri hassasiyet kadar hassasiyet göstereceklerine hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Gamze Ölmez Çimen ise, "Okulumuz 2 hafta önce açıldı. Hep başvurular yaptık ve sonucunda mutlu bir haber aldık. Sağ olsunlar burada bir de öğretmen atandı ancak buraya bir yardımcı personel gerekiyor. Temel ihtiyaçlarımızın birçoğunu da gönderdiler ancak halen daha gerekli eğitici oyuncak gibi eksiklerimiz var. Bu taleplerimizin de karşılanmasını ve çocukların en iyi şekilde eğitim öğrenim görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.