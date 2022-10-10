Esnafa 100 milyar liralık 60 ay vadeli kredi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredilerde yapılan düzenlemeyle esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vade ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık bir kredi paketi başlattıklarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ekim 2022 21:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısından sonra esnaflara yönelik yeni kredilerden sosyal konut projesine kadar gündemle ilgili konularda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;
Esnafa 100 milyar liralık 60 ay vadeli kredi
Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.
Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız