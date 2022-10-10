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1 milyon arsa, 10 bin işyeri: Hangi ilde kaç tane olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa projesi çerçevesinde arsa ve iş yerlerine başvurular bugün başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ekim 2022 21:58
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Proje çerçevesinde satışa sunulacak 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Başvurular, 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Arsalar için başvurular e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden, iş yerleri için ise e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

Arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı

İlk etapta 100 bin arsa için talep toplanması planlanan projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı. Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, arsa imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar, bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

İşte arsa satışı şartları

Arsa satışı başvurularında TOKİ tarafından şu şartlar belirlendi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Aylık gelir durumunun 16 bin liranın altında olması. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmamak, idarece yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak."

İş yerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla TOKİ tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanıyor. TOKİ'nin yürüteceği proje çerçevesinde ilk olma özelliği taşıyan esnafa yönelik 29 ilde oluşturulacak iş yerlerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt belgesi, vergi levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi belgelerden biri istenecek. İş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması da gerekiyor. Satışa sunulan arsa ve iş yerlerinin detaylı listesine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Hangi ilde kaç tane olacak?

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