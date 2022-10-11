10 milyon kişiye sicil affı geliyor

Milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenlemeyi içeren Torba Kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlayacak. Düzenleme ile birlikte sicil affı da geliyor. Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek. Kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezindeki kayıtları silinecek. Böylece 10 milyon kişinin kara listeden kurtulması bekleniyor.

3 MİLYON KİŞİNİN İCRA BORCU KALKACAK

Ayrıca varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmının ödenmemesi de teklifte yer alıyor. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmı istisna edilerek yaklaşık 1 milyon kişi bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından kurtulmuş olacak. Doğalgaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin 2 bin liraya kadar olan alacaklarıyla ilgili 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya ile birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşın icra borcu kalkmış olacak.

İŞVERENDEN ÖĞRENCİYE KADAR MİLYONLARA YARAYACAK

Yemek bedelinin vergiden düşürülmesi, güneş enerjisiyle üretim teşviki, kur korumalı mevduatta süre uzatımı, AR-GE destekleri, tıp fakültesi öğrencilerinden son sınıfta olanlar ile diş hekimliği fakültelerinin beşinci yılına geçen öğrencilere, asgari ücret tutarında yapılan ödeme, yalnızca devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsaması, turizm payı oranının yüzde 7,5'ten yüzde 5'e düşürülmesi gibi tekliflerin de torba yasa, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.