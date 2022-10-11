Motorine gelen 1,38 TL'lik zam pompaya yansıdı
Motorine gelen zammın pompaya yansımayısya motorinin litre fiyatı 30 TL'ye yaklaştı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ekim 2022 08:42
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Motorin grubunda gece yarısından geçerli olmak üzere 1,38 TL'lik fiyat artışı yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız