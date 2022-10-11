Savcılık tespit etti: Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fethullah Gülen

Öğretmenlik Kariyer sınavına başvuramayanlara yeni hak tanındı
Öğretmenlik Kariyer sınavına başvuramayanlara yeni hak tanındı
Sigortam.net'den 500 TL Migros Sanal Market Hediye Çeki
Sigortam.net'den 500 TL Migros Sanal Market Hediye Çeki
Sponsorlu İçerik
Bakan Bilgin'den asgari ücrete 'loto' tepkisi: Rakam telaffuz edilmez!
Bakan Bilgin'den asgari ücrete 'loto' tepkisi: Rakam telaffuz edilmez!
İçişleri Bakanı Soylu 'polis intiharları' hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Soylu 'polis intiharları' hakkında konuştu
MHP lideri Bahçeli: CHP samimiyse anayasa teklifine evet desin
MHP lideri Bahçeli: CHP samimiyse anayasa teklifine evet desin
Erdoğan davet etti, eski CHP'li vekil Çelebi AK Parti'ye geçti
Erdoğan davet etti, eski CHP'li vekil Çelebi AK Parti'ye geçti
Yeni infaz düzenlemesi için 'Bilim Komisyonu' kuruldu
Yeni infaz düzenlemesi için 'Bilim Komisyonu' kuruldu
Soylu'dan 'Kadıköy'deki patlama' açıklaması: Terörle bağlantısı yok
Soylu'dan 'Kadıköy'deki patlama' açıklaması: Terörle bağlantısı yok
EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama
EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama
İBB işçilerine silahlı saldırı düzenlendi
İBB işçilerine silahlı saldırı düzenlendi
AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona ezdirmeyiz
AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona ezdirmeyiz
10 milyon kişiye sicil affı geliyor
10 milyon kişiye sicil affı geliyor
Kadıköy'deki patlama 'bomba yaparken' gerçekleştiği tespit edildi
Kadıköy'deki patlama 'bomba yaparken' gerçekleştiği tespit edildi
52 yaşındaki daire başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti
52 yaşındaki daire başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti
1 milyon arsa, 10 bin işyeri: Hangi ilde kaç tane olacak?
1 milyon arsa, 10 bin işyeri: Hangi ilde kaç tane olacak?
Esnafa 100 milyar liralık 60 ay vadeli kredi
Esnafa 100 milyar liralık 60 ay vadeli kredi
Erdoğan: Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
Erdoğan: Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin TL promosyon
14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin TL promosyon
Binali Yıldırım: 21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır
Binali Yıldırım: 21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Haftalık vaka tablosu açıklandı: 22 bin 729 yeni vaka, 40 vefat
Haftalık vaka tablosu açıklandı: 22 bin 729 yeni vaka, 40 vefat
TOKİ'nin arsa başvuruları kimlik numarasına göre yapılacak
TOKİ'nin arsa başvuruları kimlik numarasına göre yapılacak
Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak
Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak
'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti; YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı
'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti; YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı
Bakanlıktan İBB'nin bütçe tahminlerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan İBB'nin bütçe tahminlerine ilişkin açıklama
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?
Erdoğan'dan yükseköğretimde ek kontenjan müjdesi
Erdoğan'dan yükseköğretimde ek kontenjan müjdesi
Başsavcılık Kadıköy'deki patlamayı 'terör' yönünden inceleyecek
Başsavcılık Kadıköy'deki patlamayı 'terör' yönünden inceleyecek
Gram altın yeniden 1000 TL'nin üstünde
Gram altın yeniden 1000 TL'nin üstünde
İşsizlik 4 yıl sonra tek haneye indi
İşsizlik 4 yıl sonra tek haneye indi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Savcılık tespit etti: Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fethullah Gülen

Üzerinden 20 yıl geçen suikasta ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame aşamasına gelinirken şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen de bulunuyor- Savcılık tespitine göre Hablemitoğlu'nu öldüren "suç örgütü" ile FETÖ arasındaki bağlantıyı firari emekli Albay Levent Göktaş sağladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 11:05
Yazdır
Savcılık tespit etti: Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fethullah Gülen

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturmasının şüphelileri arasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen "azmettirici" sıfatıyla yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu sorumlusu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, iddianamenin yazım aşamasına geçildi.

Buna göre o tarihlerde örgütün kamu kurumlarına sızdığına dikkat çeken ve buna dair "Köstebek" isimli kitabı yayına hazırlayan Hablemitoğlu, FETÖ'nün hedefi haline geldi.

Bu tespitin üzerine yoğunlaşan savcılık örgüt mensubu bir polisin, "Hablemitoğlu'nun çağrı kayıt detaylarının GSM şirketlerinden istendiğine" dair yazışmasını delil sayarak zaman aşımına az bir süre kala dosyayı yeniden raftan indirdi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı.

MİT tarafından 27 Ocak'ta Türkiye'ye getirilen Bozkır, 8 Şubat'ta "suç örgütü üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda harekete geçen savcılık, 8 Haziran'da emekli Albay Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler Emek, Mumcuoğlu, Kamil Metin ve Memiş Aytekin tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş'ın ise firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheli ise daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Altaylı'nın, FETÖ'nün tepe yöneticisi ve Hablemitoğlu suikastının "azmettiricisi" Mustafa Özcan ile irtibatı belirlendi.

Tespitlere göre Hablemitoğlu'nu öldüren "suç örgütü" ile FETÖ arasındaki bağlantıyı ise firari Göktaş sağladı.

Bu kapsamda Mustafa Özcan ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen, "azmettirici" sıfatıyla suikast soruşturmasının şüphelileri arasında gösterildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin artış uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin artış uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu 'polis intiharları' hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Soylu 'polis intiharları' hakkında konuştu
MHP lideri Bahçeli: CHP samimiyse anayasa teklifine evet desin
MHP lideri Bahçeli: CHP samimiyse anayasa teklifine evet desin
Erdoğan davet etti, eski CHP'li vekil Çelebi AK Parti'ye geçti
Erdoğan davet etti, eski CHP'li vekil Çelebi AK Parti'ye geçti
Yeni infaz düzenlemesi için 'Bilim Komisyonu' kuruldu
Yeni infaz düzenlemesi için 'Bilim Komisyonu' kuruldu
Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle stratejik ilişkilerde somut adımlar atılacak
Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle stratejik ilişkilerde somut adımlar atılacak

Bu Habere Tepkiniz

Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavına karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!
Öğretmenler en çok bu kitaplarla uzmanlık sınavına hazırlanıyor

Öğretmenler en çok bu kitaplarla uzmanlık sınavına hazırlanıyor

https://www.hocakafasi.com/Arama?1&kelime=UZMAN
Araştırmacının 'fark tazminatı' düzenlemesinin iptal talebine ret

Araştırmacının 'fark tazminatı' düzenlemesinin iptal talebine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında İstanbul. olarak görev yapmakta iken, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4. maddesi uyarınca araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan davacı tarafından "fark tazminatı"na ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Usulsüz hizmet pasaportuna dair önemli karar

Usulsüz hizmet pasaportuna dair önemli karar

Danıştay Birinci Dairesi, hizmet damgalı pasaport vermeye yetkili makamın Valilik olması nedeniyle, hazırlık İşlemi niteliğindeki pasaport talep formlarını düzenlemenin Belediye Başkanının cezai sorumluluğunu doğurmayacağına hükmetmiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan 2828 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin önemli karar

İDDK'dan 2828 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, babasının, çocuğunun bakımını üstleneceğini belirterek koruma kararının kaldırılması talebinde bulunması üzerine mahkeme kararı ile koruma kararı kaldırılan davacının çocuğunun işe yerleştirilmesi için yaptığı başvuruyu reddine dair işlemi iptal eden mahkeme kararını bozdu.
Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Öğrenim tek başına emeklilik ek göstergesini etkilemez. Ancak, görev aylıklarında uygulanan zam ve tazminat puanlarını artırır.
8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 13 Ekim 2022 tarihli Genel Kurul gündemini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi

Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi

Türkiye'nin 4 bölgesinde daha önce varlığı kanıtlanan Anadolu leoparı, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapan sayesinde görüntülendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparının Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) ülkede tespiti ve korunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin 4 bölgesinde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparının görüntüsü bir kez daha fotokapanla kaydedildi. Bakanlık, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
TOKİ arsa ve işyeri başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ arsa ve işyeri başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? (2022 e-Devlet TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuru ekranı)