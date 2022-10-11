Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor

Dün, 18,54-18,67 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,5825 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,5830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,0210'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 20,5070'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 113,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 0,9700'den işlem görüyor.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel çapta risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirterek, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

Öte yandan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Gelecek yıl dünya için bir resesyon riski ve gerçek bir tehlikesi var." ifadesini kullanırken, Uluslararası Para Fonu Başkanı (IMF) Kristalina Georgieva da Avro Bölgesi, Çin ve ABD olmak üzere dünyanın üç kilit ekonomisinde de yavaşlama gördüklerini, dünya ekonomisindeki yavaşlamanın 2026'ya kadar yaklaşık 4 trilyon dolarlık kayba neden olmasını beklediklerini bildirdi.

Resesyon uyarılarına karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları da devam etti. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyon düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağını, erken gevşemenin bir risk olduğunu söyledi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayarak, gelecek yılın başlarında politika faizinin yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkması gerektiğini kaydetti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının yanı sıra devam eden IMF -Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışı ve IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 113,5 ve 114,8 seviyesinin direnç, 112,2'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.