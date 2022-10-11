Tartışma konusu olan 'cenaze nakil aracında uyuşturucu' soruşturmasında 3 tutuklama
Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 11:47
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yapılan uygulama sırasında cenaze nakil hizmetinde kullanılan panelvanda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücüler B.S. ve E.E. ile uyuşturucuyu Diyarbakır'dan temin ettiği öne sürülen H.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız