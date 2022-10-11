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İran'daki protestolarda gözaltına alınan 1700 kişi serbest bırakıldı

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi:- "Tutuklu sayısı asgari düzeyde ve halen gözaltında bulunanlar özel duruma sahip kişiler"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 13:37
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İran'daki protestolarda gözaltına alınan 1700 kişi serbest bırakıldı

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Emini protestolarında 400'ü başkent Tahran'da olmak üzere gözaltına alınan yaklaşık 1700 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yargı Erki Sözcüsü Setayeşi, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolara değindi.

Protestolar sırasında Tahran'da gözaltına alınanlardan 400'ünün serbest bırakıldığını aktaran Setayeşi, "Soruşturma aşamasında yaklaşık 1700 kişi serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı asgari düzeyde ve halen gözaltında bulunanlar özel duruma sahip kişiler." dedi.

Protestolarda bugüne kadar toplam kaç kişinin gözaltına alındığına dair net bilgi paylaşmayan Setayeşi, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası yaşanan ve ölümlere yol açan olaylara karışan kişilerin de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Bu arada başkent Tahran'daki Allameh Tebatebai Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, protestolarla ilgili gözaltına alınan öğrencilerden 15'inin serbest bırakıldığı ve gözaltında tutulan 2 öğrencinin de serbest kalması için yetkililerle temas halinde olunduğu ifade edildi.

- Olaylarda 3 polis hayatını kaybetti, 2 bin polis yaralandı

Öte yandan devlet televizyonunun haberine göre, Polis Teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Rızayi, gösteriler sırasında şu ana kadar 3 polisin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla polisin de yaralandığını açıkladı.

Göstericiler arasında kamu güvenliğini bozan kişilerin olduğunu ve ülkede "terör örgütü" kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü, Komele, İKDP gibi örgütlere mensup kişilerin tutuklandığını aktaran Rızayi, "Halkın huzur ve güvenliğine zarar vermek isteyen herkes polisin tepkisiyle karşılaşacaktır, çünkü halkın güvenliği polisin kırmızı çizgisidir." ifadelerini kullandı.

- Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında gözaltı ve tutuklama dalgası

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmış, birçok kentte gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde şu ana kadar 185 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Yetkililer henüz gösterilerdeki can kayıplarıyla ilgili kesin bilgileri paylaşmadı.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

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Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini söylemişti.

Üniversitelere de yayılan gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili 8 Ekim'de Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi ile Şehid Beheşti Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalarda, gözaltına alınan öğrencilerin tamamının serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Tahran Üniversitesi Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Ali Rıza Vechi de üniversitedeki öğrencilerin çoğunun serbest bırakıldığını ve yetkililerin üç gün içinde tüm öğrencilerin serbest bırakılacağını kendilerine ilettiğini aktarmıştı.

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