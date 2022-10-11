Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 21 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de Sorgun Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi alımında "Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ve metallerin korozyondan korunması ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak" şartı aranmıştır.

İlgili öğretim görevlisi alım ilanı, belirli bir adayı gerek lisansüstü eğitim şartıyla gerekse "metallerin korozyondan korunması" gibi bir spesifik bir alanda tanımladığı için adrese teslim olduğunu tahmin ediyorduk.



Ön değerlendirme sonuçları, ulusal düzeyde ilan edilen bir öğretim görevlisi kadrosunun giriş sınavına yalnızca bir kişinin davet edilmesiyle bizi kanıtlar nitelikte olmuş oldu.

Öğretim görevlisi kadrolarında bu türden kişiyi tarif eden şartlarla kişilerin akademisyenliğe geçirilmesi kamuoyu vicdanını yaralamaktadır. Adayın kendisiyle yarıştığı bir sınavda iyinin kim olduğunu, özel çalışma şartını taşımadığı gerekçesiyle elenen adayların kötü olduğunu nasıl bilebileceğiz?

Bu nedenle, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından henüz geç olmadan bu ilanın iptal edilerek akademik kadronun kapsayıcı bir şekilde yeniden Resmi Gazete'de duyurulması kamu yararına uygun olacaktır!

