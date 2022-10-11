Otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede savcının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını bildirerek, sanıklara ve avukatlarına son savunmaları için söz verdi.

Tutuklu sanık Rıza Doğan, savcılık mütalaasına katılmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, "Gamze düştükten sonra elimden gelen müdahaleyi yaptım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Mustafa Emre Demiral da olayla ilgili bir dahli olmadığını iddia etti.

Demiral, "Vicdani ve ahlaki olarak pişmanlığım yok. Gamze'nin yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Dosyaya gelen adli tıp raporları suçsuzluğumun kanıtıdır. Balkon parmaklıklarında el izimin çıkmasının sebebi olayın ardından aşağı bakmak için dokunmamdan kaynaklıdır. Suçsuzum, beratimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen de olayla yakından uzaktan ilgileri olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da olayın intihar olduğunu savunarak, müvekkillerinin berat ve tahliyelerini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Rıza Doğan'ı "nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 9 yıl ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 17 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanık Mustafa Emre Demiral'ı "nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Demiral'ın "nitelikli cinsel istismar" suçundan beratine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatine karar verdi.

- Olay

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker hakkında dava açıldı.