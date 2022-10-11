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Toplantı yeter sayısı bulunamadı, Genel Kurul kapandı

TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısı bulunmadığı için yarın toplanmak üzere kapandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Ekim 2022 20:54
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TBMM Genel Kurulu, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkan vekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görüşmeleri devam eden, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifini eleştirerek, "Türkiye'de basın hürriyetini ve ifade özgürlüğünü geriye götürecek bir sansür yasasıyla başlamış olması da fevkalade üzücüdür. Keşke iktidar grubu böyle bir kanun teklifiyle Meclisi açmasaydı. Türkiye'nin sorunları büyüyor; Türkiye'nin, milletimizin refahını artıracak kanun teklifleriyle gidilmesini biz tercih ederdik" dedi.

'TÜRKİYE, BARIŞIN, HUZURUN, BÖLGESEL VE KÜRESEL İSTİKRARIN TARAFI VE GARANTÖRÜDÜR'

?MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'na dikkat çekerek, "Sekiz aydır devam eden ve küresel gündemin en önemli konularından biri olan Rusya-Ukrayna Savaşı gelecekte yaşanabilecek çok önemli gerilim hatlarının ana kaynağını teşkil edebilen potansiyel bir tehdit haline gelmiştir. Rusya, uluslararası hukuku ihlal eden yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine uymalıdır. Türkiye, savaşan tarafların Antalya ve İstanbul'da bir araya getirilmesi, tahıl krizinin çözülmesi, esir değişimi ve savaştan kaçan sivillerin tahliyesi gibi konularda gerçekçi, insani ve aktif bir rol oynamıştır. Türkiye'yi, küresel ve bölgesel olarak yıkıcı bir boyuta oluşan bu savaşta herhangi bir blokun tarafı olarak görmek çarpık bir bakış açısının tezahürüdür. Türkiye, barışın, huzurun, bölgesel ve küresel istikrarın tarafı ve garantörüdür" diye konuştu.

'11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜNÜ KUTLUYORUM'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Dünya Kız Çocukları gününe vurgu yaparak, "Ben bir kız çocuğu babası olarak '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü de kutluyorum. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlanmıştır bu. Bugün, sadece kız çocuklarıyla fotoğraf paylaşma günü de değildir. Eğitime gidemeyen, eğitim alamayan, eğitime erişemeyen, yeterince beslenemeyen, zorla evlendirilen, cinsiyetçi ayrımcılığa maruz kalan, töreye kurban verilen, tedavi olamayan, eşitsizliklerle mücadelesi ömür boyu süren bir cinsiyetin sesini duyurma ve önlerinde saygıyla eğilme günüdür. Tekrar kutlu olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin İçişleri Bakanlığına yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Ünal, "İçişleri Bakanıyla ilgili eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz, düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz ama açık itham, iftira ve doğrudan infaz niteliğinde cümleler, kesinlikle mafyayla iltisaklı olduğunu söylemek, Anayasa'nın 38'inci maddesine göre, açık bir şekilde suçu sabit olmadığı sürece hiç kimseyle ilgili suçluluk ithamını yasaklanmışken bu kadar rahat konuşulmasını, bu kadar çirkin ifadeler kullanılmasını asla kabul etmiyorum" İfadelerini kullandı.

Ünal, yasa teklifine ilişkin eleştirilere karşı yaptığı açıklamada, "Bizim dezenformasyonla mücadele kanunu yani 340 sıra sayılı Basın Kanunu ve bazı kanunlardaki değişiklikle ilgili 29'uncu madde yani 217/A'yla ilgili yaptığımız düzenlemeyi bu şekilde değerlendirmek hukuktan bigane kalmaktır yani bununla ilgili defalarca hem Dijital Mecralar Komisyonunda hem Adalet Komisyonunda değerlendirmeler yaptık ama anladığım kadarıyla burada amaç üzüm yemek değil, bu mesele üzerinden biraz bağcıyı dövmek olarak görülüyor" diye konuştu.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerilerinin ardından, kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. CHP'nin toplantı yeter sayısı talebi üzerine, sayı bulunamadığı için Genel Kurul yarın toplanmak üzere kapandı.

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