ABD'den F-16 adımı: Türkiye'ye satışı koşullara bağlayan 2 ekleme çıkarıldı
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2022 22:10
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız