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12 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

12 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 00:02
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12 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan ve Tokayev, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Astana)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Genç Liderler Okulu Eğitim Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti Grup Toplantısı düzenlenecek.

(10.30)

- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenecek "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturuma katılacak.

(Moskova/13.00)

KAPAT [X]

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.

- Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezia Palace Deluxe Resort Hotel'de düzenlenecek "Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı"na katılacak.

(Antalya/19.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, son çalışmasını İstanbul'da yapıp Larnaka'ya gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, AEK Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/10.30/Larnaka/19.30)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Umut Bozok, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; bordo-mavili takım son çalışmasına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çıkacak.

- Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement, statta düzenlenecek basın toplantısında Trabzonspor maçına ilişkin sorulara yanıt verecek.

(Trabzon/16.00/18.00/19.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü Letonya'nın RFS takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını kulüp tesislerinde yapacak.

- RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Başakşehir maçına ilişkin soruları yanıtlayacak; Letonya ekibi son çalışmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00/18.30/19.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü deplasmanda Kosova'nın Ballkani takımıyla karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, Fadıl Vokrri Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına statta çıkacak.

(Priştine/17.30/18.15)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

(Lübliyana/21.00)

7- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasman maçlarında, A Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg takımıyla, B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya'nın Telekom Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Strazburg/Bonn/21.00)

8- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu başlayacak. B Grubu'nda Gaziantep Basketbol, deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımıyla karşılaşacak.

(Hayfa/20.00)

9- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında BOTAŞ, Macar ekip DVTK Hun-Therm ile karşı karşıya gelecek.

(Miskolc/19.30)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası iki maçla tamamlanacak.

11- Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

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