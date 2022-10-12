Diyanet sözleşmeli personel ek yerleştirmesi yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan duyuru:

DUYURU

2021 yılında ilan edilen ve 2022 yılında mülakatları yapılan 4/B Sözleşmeli KKÖ, İH,

MK Alımı neticesinde 70 ve üzeri puan aldığı halde tercih hakkı elde edemeyen, tercih yaptığı

halde yerleşemeyen, tercih hakkı elde ettiği halde hiç tercih yapmayan ya da yerleştiği halde

göreve başlamayan adaylara ek tercih işlemi yaptırılacak olup adaylar ek tercih işlemlerini

17.10.2022 tarihinden itibaren 21.10.2022 tarihi saat 23:55'e kadar

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden

gerçekleştireceklerdir.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate

alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.

2. Adaylar isteğe bağlı olarak;

- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka

işaretleyecektir.

- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan

herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan

yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.

- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan

tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların;

atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

3. Adaylar tercih işlemlerini 17.10.2022 - 21.10.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/

adresi üzerinden 31.10.2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.

5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik

verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

- KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,

- KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

- Doğum tarihi önce olana,

öncelik verilecektir.

6. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.

Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları

yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir

yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

7. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın

görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat

etmiş sayılacaklardır.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

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