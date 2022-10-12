Diyanet sözleşmeli personel ek yerleştirmesi yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İH, MK) Alımı Ek Yerleştirme Duyurusu yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan duyuru:
DUYURU
2021 yılında ilan edilen ve 2022 yılında mülakatları yapılan 4/B Sözleşmeli
KKÖ, İH,
MK Alımı neticesinde 70 ve üzeri puan aldığı halde tercih hakkı elde edemeyen, tercih yaptığı
halde yerleşemeyen, tercih hakkı elde ettiği halde hiç tercih yapmayan ya da yerleştiği halde
göreve başlamayan adaylara ek tercih işlemi yaptırılacak olup adaylar ek tercih işlemlerini
17.10.2022 tarihinden itibaren 21.10.2022 tarihi saat 23:55'e kadar
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden
gerçekleştireceklerdir.
Atanma işlemlerine esas olmak üzere;
1. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki
sayı dikkate
alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.
2. Adaylar isteğe bağlı olarak;
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka
işaretleyecektir.
- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; "Re'sen yerleştirilerek atanmayı
kabul ediyorum."
seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan
herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan
yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen
adaylardan
tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların;
atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
3. Adaylar tercih işlemlerini 17.10.2022 - 21.10.2022 (saat 23:55) tarihleri
arasında yapacaktır.
4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/
adresi üzerinden 31.10.2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.
5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana
öncelik
verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;
- KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,
- KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,
- Doğum tarihi önce olana,
öncelik verilecektir.
6. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.
Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları
yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir
yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.
7. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni
mazereti olmaksızın
görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat
etmiş sayılacaklardır.
İlgililere duyurulur.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
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