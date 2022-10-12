EGM: İntihar eden polis memuru Örs psikolojik tedavi görüyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis memuru Yunus Emre Örs'ün ölümünün şüpheli olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir polis memurunun, 16 Haziran'da, beylik tabancasını mesai arkadaşlarına doğrultarak doldur-boşalt yaptığı, çevresine zarar verebileceği ihtimali üzerine silahının muhafaza altına alındığı ve psikoloğa sevk edildiği kaydedildi.

"Anksiyete öfke kontrol bozukluğu aktif psikopatoloji" tanısı konularak tedavisine başlanan personelin, Kadirli ilçesinden, tedavisine daha rahat şekilde devam edebileceği Hasanbeyli ilçesine atamasının yapıldığı aktarıldı.

Polis memuru Yunus Emre Örs'ün, 21 Eylül'de, kendisine verilen psikiyatri ilaçlarını dozajının üzerinde kullanması üzerine zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Örs'ün, doktor raporunun bitişinin ardından Polis Merkezi Amirliğinde görevine yeniden başladığı anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polis memurumuz, 3 Ekim saat 08.45'te, kulaklığını almak bahanesiyle polis memuru H.K.'dan aracının anahtarını istemiş, daha sonra aracın torpidosunda bulunan H.K.'nın üzerine zimmetli zati demirbaş tabancası ile hayatına son vermiştir. Personelimiz, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi görevi sırasında, bir milletvekili veya yakınları ile herhangi bir sorun yaşamamıştır. Hepimizi derinden üzen intihar ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Bu kasıtlı yalan ve teşkilatımızı hedef alan haberlerin son bulmayacağını biliyoruz. Suç ve suçlularla mücadele eden teşkilatımız yalan ve yalancılarla da mücadele etmeye devam edecektir."