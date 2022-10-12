Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç: Amacımız Oğuzeli'ni dünyaya tanıtmak

Gaziantep Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz iki yıl yapılamayan "12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali" büyük coşkuyla kutlandı

Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren festival, 'Nar Hasadı' ile başladı.

Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nın da gerçekleştiği festivalde, nar ve kurutmalık yetiştiren çiftçiler ödüllendirildi.

Öte yandan Türkiye'nin yakından tanıdığı sanatçılar Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konser verdi. Oğuzeli ilçe Stadı'nı dolduran binlerce kişi sevilen şarkı ve türkülerle doyasıya eğlendi. Yaklaşık 4 saat boyunca coşkulu bir şekilde konser veren ünlü sanatçılar, performanslarıyla Oğuzelili hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattılar. Doğan ve Şafak, ekip arkadaşlarıyla birlikte sahnede oyun oynadı.

Festival kapsamında yine Oğuzeli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerin 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni' de gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliklere Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Hakan Demirkan, Çorum-Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserler, festivale katılan davetlilerin sahnede nar kırmasının ardından başladı.

''Amacımız Oğuzeli'ni dünyaya tanıtmak''

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç festivalin açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının Oğuzeli'nin kültürünü, sanatını, yöresel ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç şöyle konuştu: "Bugün burada sizlerin huzurunda geleneksel hale getirdiğimiz 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivalini kutlayacağız. Festivalimizde; kültürel değerlerimizi, yerel ürünlerimizi tanıttığımız, yerel zenginliklerimizin ön plana çıktığı Oğuzeli'mizin adına yakışır bir program hazırladık. Cenab-ı Allah'ın izni ve siz kıymetli hemşerilerimizin duası ile değerlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz ve ilçemizi daha ileriye taşımak için hep daha iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. İlçemizin en büyük geçim kaynaklarından birisi kurutmalık, diğeri de nar. Bizim amacımız vatandaşımızın geçim kaynağı olan nar ve kurutmalığın katma değerini artırmak, Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak. Vatandaşımızın cebine giren parayı ürünlerimizi satışıyla eşdeğer olarak artırmak istiyor, bunun için çalışıyoruz."

"Çiftçimizin alın teri hak ettiği değeri bulacak"

Oğuzeli'nde üretilen ve ilçeyle özdeşleşen ürünlere katma değer katacaklarını belirten Kılıç, "Bu çalışmalarımız ile birlikte Türk Patent Enstitüsü tarafından Narımıza, Nar Ekşimize, Kurutmalığımıza, Ezo Gelin Çorbamıza Coğrafi İşareti alarak ürünlerimizin katma değerini artırma yolunda adım attık. Yaptığımız bu çalışmalarla hem Oğuzeli'miz kalkınacak hem de çiftçimizin alın teri olan ürettiği her ürün hak ettiği değeri bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"İnandığımız yolda sizlerle yürümeye devam edeceğiz"

Oğuzeli'ni geliştirmek, güçlendirmek, büyütmek ve Gaziantep'i Türkiye'nin yükselen yıldızı haline getirmek istediklerini dile getiren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç şunları söyledi: "Değerli hemşirelerim kim ne derse desin biz ne sevdamızdan vazgeçtik nede ülkümüzden vazgeçtik nede sizlere verdiğimiz sözlerden vazgeçtik. Sizlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik getirmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Bütün çalışmalarımız bütün gayretimiz bütün gücümüzle Oğuzeli'ni geliştirmek, güçlendirmek, büyütmek ve Gaziantep'i Türkiye'nin yükselen yıldızı haline getirmektir. Kimin ne dedi umurumuzda değil biz size güvendik önce Allah'a güvendik sizlere güvendik Liderimiz Devlet Bahçeli'ye güvendik cumhurbaşkanımıza güvendik ve kendimize güvendik onun için inandığımız yolda sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Tek bir ihtiyacımız var sizlerin duası ve desteği ile bizimle birlikte olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir zorluk, hiçbir yol yoktur. Onun için Ankara'dan buraya kadar gelen Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan değerli hanım efendi, Beyefendilere, gençlerimize teşekkür ediyorum.

"Oğuzeli Türklük ve şuuruyla bezenmiş İslam ahlak ve faziletiyle donatılmış, gönlümüzde muazzam yere sahip güzide bir ilçemizdir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "12'ncisi düzenlenen Oğuzeli Nar, Kültür ve Sanat Festivaline hepiniz sefa getirdiniz. Bugün bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu ifade etmek isterim. Muhterem Genel Başkanımız Türkmen beyimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin de her birinize selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Muhterem Oğuzelililer, bereketli hilalin ortasında tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, gelip geçenin hayran olduğu toprağı bereketli, insanı marifetli, barak eli Türkmen eli Oğuzelinde elleri nasırlı yüzleri güleç insanların diyarı olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Anadolu'nun Türklükle imar ve ihya edildiği dönemlerin şairleri Oğuzların barak Türkmenleriyle buluşmaktan gurur duyduğumu hasetten belirtmek isterim. Oğuzeli Türklük ve şuuruyla bezenmiş İslam ahlak ve faziletiyle donatılmış, gönlümüzde muazzam yere sahip güzide bir ilçemizdir. Oğuzeli ölürsem şehit kalırsam gazi olurum diyerek yedi düvele karşı koyanların düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyen Mehmet Saitlerin, Şahinbeylerin toprağıdır. Burası 10 yaşında olmasına rağmen hem namusuna hem namus bellediği vatanına uzanan eli kırmak için küçücük bedeni kocaman yüreği ile düşmanın karşısına dikilen Mehmet Kemal'in memleketidir. Burası memleket tehlikedeyse en önde gidenlerin vatan dara düşmüşse, en önde koşanların dualı ağızların Türklük sevdalısı yüreklerin irade merkezidir" diye konuştu.

12'ncisi düzenlenen Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festival de sahne alan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak'a hediyeler takdim eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Durmaz, ünlü sanatçıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi