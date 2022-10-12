Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2022 14:14
Mehmet Akkuş yönetimindeki 63 AF 693 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Akkuş ile araçtaki İbrahim Öztürkler ve 1 yaşındaki Özlem Öztürkler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Özlem bebek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız