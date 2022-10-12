Öğretmen ve öğrenciler için umre kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Diyanet İşleri Başkanlığınca öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 2022 yılı ara tatil dönemi ile 2023 yılı yarıyıl tatilinde düzenlenecek olan umre turları için kayıtların başladığını duyurdu.

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ara dönem ve yarıyıl tatili dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimize özel düzenleyeceğimiz umre turları için kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için: hac.gov.tr."

Birinci dönem ara tatilinde 7 günlük umre programı

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik birinci dönem ara tatilinde düzenlenecek olan 7 günlük umre programı için başvurular, 11-28 Ekim arasında alınacak. Kontenjanın sınırlı sayıda olduğu ve taksit imkanının da sunulduğu umre programına başvurular, il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapılabilecek. Bu umre programına katılanlar, 12 Kasım'da yola çıkacak ve 19 Kasım'da da yurda dönmüş olacak.

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük umre programı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2023 yılı yarıyıl tatilinde öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 7 ve 11 günlük düzenlenecek olan umre programı kapsamında gidişler, 20 Ocak 2023 tarihi itibariyle gerçekleştirilecek. Bu umre programı için son başvuru tarihi ise, 22 Aralık olarak belirlendi.

Üniversite öğrencilerine yönelik umre programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 ve 2023 yılı umre organizasyonları kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik de 7 günlük umre programları düzenleyecek. Dört tur şeklinde düzenlenecek umre programları, 3 Aralık 2022 ile 19 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Umre programlarına yönelik bilgi edinmek isteyenler, https://hac.gov.tr adresinden detayları öğrenebilecek.