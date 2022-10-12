Erdoğan mevkidaşı Tokayev'le masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'nın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Ekim 2022 17:28
Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı Astana'da yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazak mevkidaş Cömert Tokayev, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İki lider sonrasında resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı
Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bugünkü görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı.
Masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız