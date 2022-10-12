Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Türkiye yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonuna kadar tüm yurtta yağış beklenirken sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara'nın güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Cuma günü Marmara, Ege ve Akdeniz'in tamamı ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Kalan kesimlerde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Hafta sonu Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan kesimlerin tamamında yağış görülecek. Yağışlar İç Anadolu'nun güneyi, Kıyı Ege ile Akdeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak yağışla birlikte düşeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 16, İzmir'de 22, Samsun'da 18, İstanbul'da 19 Antalya'da 24 derece civarında olacak.