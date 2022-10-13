KKTC'ye bir ülke daha uçacak: 650 bin turist potansiyeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi tanıtmaya yönelik çağrılarından sonra önemli adımlar gelmeye devam ediyor. Rusya'dan Kıbrıs'a doğrudan uçuşa yönelik görüşmeler tüm hızıyla sürerken, bir başka ülke daha doğrudan uçuş yapmaya hazırlanıyor.

15 KASIM'DA MÜJDE VERECEĞİZ

KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erkan Arıklı, gelişmeleri Yeni Şafak'a anlattı. Uzun yıllardır Türkiye'yle koordineli bir şekilde KKTC'ye doğrudan uçuş yapılması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Arıklı, kısa bir süre içinde bunu başarmayı umut ettiklerini söyledi. Şu an çalışmaların olumlu gittiğinin altını çizen Arıklı, 15 Kasım'da müjdeli haber vermek için hummalı çalışmaların sürdüğünü aktardı.

650 BİN TURİST POTANSİYELİ

Güney Kıbrıs'ta çok ciddi bir Rus potansiyeli olduğunu anlatan Arıklı şunları kaydetti: "Güney Kıbrıs AB'nin uyguladığı ambargolara sıkı sıkıya uyuyorsa da bölgede ciddi bir Rus potansiyeli var. 100 binden fazla Rus vatandaşı Güney Kıbrıs'ta yaşıyor. Bu yüzden Rusya ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii ki bu süreç Türkiye üzerinden yürüyor. Şimdi uzun süredir Türkiye'de koordineli bir şekilde bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesi için başka ülkelerle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakın bir süre içerisinde de bunu başarmayı umut ediyoruz. Şu anda bir başka ülkeyle ilgili görüşmeler olumlu gidiyor. 15 Kasım'da müjdeli haber vermek için hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

10 BİN RUS KKTC'YE TAŞINDI

Rusya'dan KKTC'ye 350 bin kişinin geleceği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Arıklı, "Güney Kıbrıs'a 650 bin civarında Rus turist gidiyordu. Ancak şu an AB yaptırımları çerçevesinde gidemiyor. Güney'de 100 bin civarında Rus turist yaşıyor, bu insanlar da Moskova'ya gidemiyor, akrabaları da ziyarete gidemiyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ta çok ciddi bir Rus diasporası var. Şimdi bu durumda biz alternatif oluşturmaya çalışıyoruz. Hem her yıl güneye giden 650 bin civarındaki Rus turistin bir bölümünü KKTC'ye aktarmaya çalışıyoruz. Hem de güneydeki Rusların KKTC'de ikamet etmesi için çalışıyoruz. Şu ana kadar 10 binin üzerinde Rus, KKTC'de ikamet etmeye başladı" şeklinde konuştu.

Aybike Eroğlu