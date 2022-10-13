İdlib şehidinin eşi Yargıtay'a üye seçildi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, dünkü oturumunda boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı. Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında 2020 yılında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakime Emine Erdoğan da bulunuyor. 2011-2019 yıllarında Kurul Başmüfettişi olarak görev yapan ve 2019 yılından itibaren HSK Teftiş Kurulu Başkanı olan Abdullah Alacahan da yeni atanan üyeler arasında yer aldı.

Yargıtay Üyeliğine seçilen diğer isimler şunlar: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Deniz Gül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Döndü Deniz Bilir, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Yargıtay Cumhuriyet S ...