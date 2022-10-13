BM , Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti

193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil bir oturum düzenlemesinin ardından geldi.

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kaldı.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu Kararı, Moskova'nın kararlarını derhal ve koşulsuz biçimde geri almasını talep ediyor.