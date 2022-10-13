Erdoğan'dan özgürleşme, kucaklaşma ve helalleşme adımı

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

STRATEJİNİN İPUÇLARI

AK Parti'nin yakaladığı bu ivmeyi yukarıya taşıması gerekiyor.

İlk adım 28 Ekim'de atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Seçim Vizyon Belgesi'ni doğrusu ben de merak ediyorum. Çünkü seçim beyannamesi de onun üzerine kurulacak. Erdoğan'ın özgürlükler, kucaklaşma, gelecek vizyonu ve helalleşme odaklı bir belge açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın Kürt sorunu ve Alevi meselesinde kullanacağı dil önemli olacak. Cumartesi günü Diyarbakır'da bunun ilk ipucunu verecek

Yeni yıla ise asgari ücret artışı, memur ve emekli zammıyla gireceğiz. Ondan sonra seçim kampanyası süreci başlayacak. Muhalefet kutuplaştırıcı, Erdoğan kucaklayıcı bir dil kullanacak.

Muhalefet cumhurbaşkanlığı adaylığı, milletvekili pazarlığı ile uğraşırken Erdoğan, milletin cebini esas alacak.

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